Metrostations Peking dicht om coronavirus

Het openbaar vervoer in Peking wordt aan banden gelegd vanwege de opmars van het coronavirus. Een deel van de metrostations in de Chinese hoofdstad gaat op slot en ook rijden op bepaalde routes geen bussen meer.

Peking

De aanscherping van de coronamaatregelen heeft vooral gevolgen voor het district Chaoyang, het epicentrum van de corona-uitbraak in Peking. In de stad met 22 miljoen inwoners zijn onder meer scholen, restaurants en sportscholen gesloten. Een aantal woongebouwen is in lockdown geplaatst.

Peking hoopt een volledige lockdown zoals in Shanghai te voorkomen. Het aantal besmettingen in die stad neemt af, maar na ruim een maand is het nog niet duidelijk wanneer de strenge maatregelen worden opgeheven. Wel krijgen steeds meer mensen een deel van hun bewegingsvrijheid terug. De zwaarste lockdownmaatregelen gelden nog voor een op de tien inwoners.

Peking rapporteerde woensdag 51 lokale coronabesmettingen, Shanghai bijna 50.000. China houdt vas..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .