Opnieuw brandstichting op strategische plekken in Rusland, maar door wie?

Moskou

In de afgelopen weken braken er op verscheidene plekken in Rusland zware branden uit op plekken die van strategisch belang zijn voor het Russische leger. In Tver, een stad ten noordwesten van Moskou, kwamen volgens lokale autoriteiten twintig mensen om bij een brand in een onderzoeksinstituut voor de luchtmacht. Ten zuidwesten van de hoofdstad vloog een munitiedepot in brand. En dichter bij de Russisch-Oekraïense grens, in de regio’s Belgorod, Brjansk en Koersk, hingen grote rookpluimen boven brandstofdepots.

In Rusland breekt wel vaker brand uit door verouderde bedradingen en gaslekken, maar de incidenten zijn nu zo talrijk dat er opzet in het spel lijkt. Daarbij wijzen veel vingers naar Oekraïne.

Rusland heeft Oekraïne beschuldigd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .