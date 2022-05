Explosief lek van standpuntbepaling over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof

De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973 over het recht op abortus, bekend als de Roe vs Wade zaak, ‘moet worden herroepen’. Dat is de kern van een explosief document dat naar het blad Politico is gelekt en maandagavond is gepubliceerd . Het stuk is een ‘ontwerpstandpunt’, geschreven door een van de negen rechters van het hof, Samuel Alito. Alito is samen met nog vier conservatieve rechters (van wie drie door president Trump zijn benoemd) van mening dat ‘Roe vanaf het begin verschrikkelijk fout is geweest’.

Er is geen enkele aanwijzing in de Amerikaanse grondwet te vinden, zo schrijft hij, dat er een recht op abortus bestaat. Volgens Alito en de meerderheid van het hof is ‘abortus een diepgaand morele kwestie waarover Amerikanen scherp verdeelde opvattingen hebben’. Dat onderwerp via een dwingend oordeel van het hof vastleggen voor de hele VS, via het definiëren van het recht op abortus tot het moment dat de foetus levensvatbaar is, was volgens hen een fundamentele fout, zo is te lezen in het 98 pagina’s tellende document.

‘extreme breuk’

Het lekken van een ‘draft opinion’ van het Hooggerechtshof, is ongekend en ‘een extreme breuk’ in het protocol van vertrouwelijkheid, stellen libera..

