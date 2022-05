ChristenUnie wil geen Europese verkiezingen op Hemelvaartsdag: ‘Ik wil dat kunnen vieren’

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een plan waardoor verkiezingen op Hemelvaartsdag 2024 een stap dichterbij zijn. Dit is een doorn in het oog van Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie.

In het plan staat onder meer dat Europese parlementsverkiezingen altijd moeten plaatsvinden op 9 mei, de Dag van Europa (zie kader). Bij de eerstvolgende verkiezingen in 2024 is dat op Hemelvaartsdag. De SGP is tegen het plan. Datzelfde geldt voor de ChristenUnie, zegt Peter van Dalen.

Waarom vindt u de verkiezingen op 9 mei, en dus Hemelvaartsdag 2024, geen goed idee?

‘Ik heb twee bezwaren. Ten eerste dat ieder land zelf zou moeten bepalen wanneer er verkiezingen worden gehouden. Nu snap ik dat dat in het geval van Europese verkiezingen binnen bepaalde dagen moet, zoals nu het geval is. Maar wij hebben een traditie waarin we een paar dagen eerder stemmen. Brussel moet niet zeggen: gij zult dan en dan stemmen. Het hu..

