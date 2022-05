Britse oorlogsveteranen komen met de Londense taxi naar Wageningen

Londen

Het gebeurde in het voorjaar van 1945, maar nog altijd breekt zijn stem wanneer Harry Rawlins praat over het moment waarop hij de dood in de ogen keek. De arbeiderszoon lag als 19-jarige Britse soldaat alleen in een greppel, in de bossen nabij het Duitse Cloppenburg, toen zich een bommenregen aandiende. Een granaat belandde bij zijn voeten. ‘Ik dacht aan mijn vader en moeder, ik voelde me schuldig, het voelde alsof ik hen in de steek ging laten.’ Het liep met een sisser af, letterlijk, want het projectiel maakte slechts een sissend geluid.

De reis naar Nederland maakt hij samen met enkele tientallen wapenbroeders met een Londense taxi. Geen betaalde rit, maar eentje die wordt georganiseerd door de Taxi Charity for Military Veterans...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .