Oekraïne had deze week bijna Ruslands allerhoogste militair te pakken

Izjoem

Dat Gerasimov in Oekraïne was wordt door allerlei bronnen – Oekraïense, Russische en Amerikaanse – bevestigd. The New York Times schrijft in een reconstructie dat Gerasimov zaterdagavond inderdaad op bezoek was in Izjoem. Volgens de Amerikaanse krant was hij echter al vertrokken toen Oekraïense artillerie daar zaterdagavond ‘School Nr. 12’ onder vuur nam. Het schoolgebouw bleek in gebruik als vooruitgeschoven commandopost van waaruit de Russische opmars in de Donbas werd geleid.

Een barrage van raketten trof het gebouw, waar op dat moment – alweer volgens Oekraïense bronnen – zo’n veertig hoge officieren aanwezig waren. Zeker twintig officieren en tweehonderd lagere militairen zouden bij het bombardement zijn gedood. ..

