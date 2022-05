Vluchtelingen steken massaal Kanaal over

Londen

Binnen twee dagen zijn 350 migranten in kleine boten het Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië. Inmiddels gaat het om bijna 7000 bootvluchtelingen dit jaar, ruim drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en zelfs meer dan zes keer zoveel als in 2020 tot mei. Met de jongste overtochten lijkt er een einde te zijn gekomen aan een onderbreking die waarschijnlijk door het slechte weer werd veroorzaakt. Dit jaar gingen al zeker 6947 migranten vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië. De Britse regering had beloofd dat de immigratie strenger zou worden gecontroleerd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .