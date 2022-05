Droogte in Hoorn van Afrika leidt tot meer kindhuwelijken

De ergste droogte in veertig jaar leidt in Ethiopië niet alleen tot honger, ondervoeding en vluchtelingen. Het aantal kindhuwelijken neemt ook ‘enorm’ toe, waarschuwt Unicef.

In een opvangkamp in Ethiopië, waar vanwege de droogte duizenden mensen verblijven, meet een hulpverlener de arm van een kind om zijn voedingsstatus te beoordelen.Â

Addis Ababa

In Oromia, een van de regio’s van Ethiopië die met extreme droogte te maken heeft, is het aantal kindhuwelijken in zes maanden tijd met ruim de helft gestegen, meldt het kinderfonds van de Verenigde Naties.

‘Een jaar eerder zagen we in die periode 70 kindhuwelijken, nu 106 - die toename is echt enorm’, zegt Gianfranco Rotigliano, vertegenwoordiger van Unicef in Ethiopië. ‘Ook in de regio Somalia zien we de cijfers stijgen. De precieze toename moeten we daar echter nog in kaart brengen.’

Rotigliano benadrukt dat het in bepaalde delen van Afrika, waaronder in Ethiopië, gebruikelijk is dat veel meisjes voor hun achttiende trouwen. ‘Maar wat we nu zien, komt echt door de droogte. Deels is het een beschermingsmechanisme. Mensen hebbe..

