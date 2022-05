Marijke zit al vijf weken in lockdown in Shanghai: ‘Het zijn bizarre regels hier’

Marijke Ransijn (60) woont sinds 2010 samen met haar man in Shanghai en zit al sinds 28 maart in lockdown. Ze ziet de onrust toenemen in de Chinese miljoenenstad. ‘Chinezen zijn een volgzaam volk maar er is steeds meer sociale onrust. Mensen zijn het zat.’

Hoe is het om zolang in zo’n extreme lockdown te zitten?

‘In het begin was ik erg opstandig. Ik dacht: waarom kunnen ze in Nederland wel gewoon hun ding blijven doen en hier niet. Maar op een gegeven moment duurt het zo lang dat je je er wat bij neerlegt. Je kunt je niet blijven verzetten. Mijn man en ik wonen in een mooie, groene compound (afgebakende leefgemeenschap, red.) van zo’n één vierkante kilometer waarin we binnen de hekken vrij kunnen bewegen. Veel mensen in Shanghai wonen in kleine appartementen in grote flats, hun situatie is een stuk beroerder.’

‘In Shanghai geldt: kennis is macht, maar kennissen maken machtiger.’

‘De boodschappen worden hier allemaal bezorgd, naar de winkel gaan zit er niet in. Boodschappen be..

