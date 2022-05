Rome weer terug in de houdgreep van het massatoerisme

De Europese steden stromen weer net zo vol met toeristen als voor de coronapandemie. Ook rondom de Trevi-fontein in Rome zijn de goede voornemens over het inperken van het massatoerisme ver weg.

Rome

‘Gisteren Napels, vandaag Rome. Waar gaan we morgen ook alweer heen?’, roept Ron Cicchinelli (72, ‘uit upstate New York’) vanaf een witmarmeren bankje naar zijn reisgezelschap, dat net als honderden andere toeristen geconcentreerd bezig is om de perfecte foto voor de Trevi-fontein te schieten. ‘Pisa, of nee, Florence?’, antwoordt een van zijn vrienden weifelend.

Als het muntje over de schouder gegooid is, gaan Cicchinelli’s felturquoise baseballpet en rugzak weer op in de toeristenmassa. De goedgehumeurde Amerikaanse pensionado is niet de enige die na twee jaar pandemie snakte naar Italiaanse lucht. Sinds Pasen benaderen de bezoekersaantallen in steden als Rome, Venetië en Florence langzaam weer het prepandemische niveau.

