Oekraïne maakt zich zorgen over 1,5 miljoen ton graan in door Russen bezet Oekraïens grondgebied. Intussen werden afgelopen weekend over en weer nieuwe bombardementen uitgevoerd, was er de vondst van gemartelde lichamen en werden gevangenen geruild.

Kyiv

In een toespraak voor de Oekraïense televisie toonde onderminister van Landbouw Taras Visotski zich afgelopen weekend bezorgd over het feit dat het grootste deel van de naar zijn zeggen 1,5 miljoen ton graan die is opgeslagen in bezet gebied, gestolen zou kunnen zijn door Russische troepen. Volgens de Oekraïense regering bedreigt zo’n mogelijke diefstal de voedselzekerheid in de wereld. Oekraïne is een grote exporteur van graan.

Oekraïne besloot zaterdag opnieuw gevangenen te ruilen met Rusland. Vicepremier Irina Veresjtsjoek meldde online dat ‘zeven soldaten en zeven burgers thuiskomen’. Ze voegde er aan toe dat een van de militairen een vijf maanden zwangere vrouw is. Over het aantal Russen dat is teruggestuurd, meldde ze niets. Bei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .