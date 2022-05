Ex-koorleider Studio 100 opnieuw in opspraak wegens MeToo

Een voormalig medewerker van het Belgische mediabedrijf Studio 100, die in 2018 werd ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag als leider van een jeugdzangkoor, blijkt zich niet aan de afspraak te hebben gehouden om niet meer met jonge meisjes te werken, schrijft de Vlaamse krant De Morgen.

Brussel

K.A., de leider van het Studio 100-koor, moest in 2018 opstappen nadat meisjes hem hadden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Begin dat jaar werd de top van het bedrijf ingelicht over een zaak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun jeugdkoor. K.A. (46) benaderde jarenlang meisjes uit het koor: hij stuurde hen flirterige sms’jes en probeerde een relatie met hen aan te knopen waarbij het soms ook tot seksuele contacten kwam.

verschillende relaties

Veel leden waren op de hoogte van het gedrag. Maar pas nadat een lid Viktor Verhulst, de zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst (van het tv-programma Samson en Gert), in vertrouwen had genomen, kreeg ook de leiding lucht van de za..

