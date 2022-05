China voert beperkingen op

In het Chaoyang-district in Peking wordt een weg gedesinfecteerd.

In China zijn COVID-19-beperkingen verder opgevoerd met extra reisrestricties en tests voor de bevolking, aldus de autoriteiten. Het begin van de vakantieperiode rond de 1 meiviering wordt gehinderd door een groeiend aantal besmettingen. Veel Chinezen zullen thuis moeten blijven. Deze vijfdaagse vakantie is een van de drukste reisperiodes in China.