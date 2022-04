Frontex-topman stapt op om illegale pushbacks

Uitvoerend directeur Fabrice Leggeri van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex is opgestapt. Hij diende vrijdag zijn ontslag in na nieuwe beschuldigingen dat Frontex-personeel migranten illegaal terugstuurt naar hun land van herkomst.

Warschau

Fabrice Leggeri, die Frontex sinds 2015 leidde, lag al jaren onder vuur. Hulporganisaties en Europarlementariërs bekritiseerden de Fransman vanwege talloze mediareportages over de pushbacks. Ook is er een (nog niet gepubliceerd) rapport van de Europese antifraudedienst Olaf naar mogelijke misstanden in de organisatie, ook financiële. Onlangs besloot het Europees Parlement een deel van het Frontex-budget te bevriezen om verandering af te dwingen.

In een kort briefje aan de raad van bestuur van Frontex – vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie – stelde Leggeri zijn positie te beschikking. Hij noemde geen overwegingen, wel dat hij zijn 61 dagen vakantie wil opnemen. De raad van bestuur accepteert naar verwachting..

