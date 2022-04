Rusland trots op raketaanval op Kyiv, Oekraïne en VN woedend en geschokt

Rusland heeft vrijdag bevestigd dat het raketten heeft afgevuurd op Kyiv toen VN-secretaris-generaal António Guterres daar was. Moskou meldde dat het ‘uiterst nauwkeurig’ een fabriek voor raketten had uitgeschakeld. Eén raket heeft echter een flatgebouw geraakt, waarbij een dode viel.

Moskou

De raketaanval wordt gezien als een klap in het gezicht van de Verenigde Naties en vooral van secretaris-generaal António Guterres, die een uur tevoren in Kyiv een gesprek had gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zelensky reageerde woedend, en noemde de aanval een vernedering van de VN door Rusland: ‘Het zegt veel over de houding ten aanzien van wereldorganisaties.’

Ook Guterres toonde zich geschokt. Hij had dinsdag nog in Moskou een gesprek gevoerd met Vladimir Poetin en had deze raketaanval kennelijk niet verwacht. Guterres: ‘Ik ben niet zozeer geschokt omdat ik nu hier ben, maar omdat Kyiv een heilige stad is, zowel voor Oekraïners als voor Russen.’ Hij noemde de hele oorlog ‘een absurditeit in deze 21e eeuw’.

