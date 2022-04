Een dodenrit naar het Oekraïnse Bezruky, een kwartier na een mortierinslag

‘Hoe lang geleden is het gebeurd?’, vraagt Oleh Sheremet aan zijn collega-hulpverlener. Die kijkt naar de grond. ‘Niet meer dan 15 minuten.’ Dan hijsen ze Nina Aramovich in een lijkzak. Ze is slachtoffer van een mortieraanval in het dorpje Bezruky. Oleh (19) en de andere ambulancebroeder zijn er om de lichamen naar het mortuarium te brengen. Met gevaar voor eigen leven.

Bezruky

In de voortuin van Leonid Gambarov (82) ruikt het naar omgeploegde aarde en gemaaid gras. Maar er is niet gemaaid en Leonid zal nooit meer in zijn tuin werken. Tussen twee enorme gaten waar de mortieren de grond raakten, liggen de levenloze lichamen van Leonid en zijn twee buren: Nina en Igor Aramovich. De drie bewoners van Bezruky, een klein dorp ten noorden van Charkiv, vonden de dood terwijl ze genoten van de eerste zomers aandoende zonnestralen in Leonid Gambarovs voortuin. Over de restanten van zijn been loopt een lieveheersbeestje.

De strijd in het oosten van Oekraïne wordt heet. Charkiv ligt ook deze dag zwaar onder vuur. Het geluid van inkomende en uitkomende artillerie wordt steeds luider. Zeker vijf burgers kwamen o..

