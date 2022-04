Biden wil oligarchen ‘plukken’ voor oorlogsschade Oekraïne

Washington

Het voorstel maakt deel uit van een verzoek aan het Congres om extra geld voor wapenleveranties aan Oekraïne, financiële steun voor het land en fondsen voor de opvang van vluchtelingen. Een deel van het geld moet komen uit de verkoop van in beslag genomen bezittingen van Russische oligarchen die wegens hun contacten met president Poetin op de sanctielijst zijn geplaatst.

Om dat mogelijk te maken vraagt Biden het Congres de fraudewetgeving aan te scherpen, zodat het makkelijker wordt oligarchen die sancties proberen te ontduiken aan te pakken.

Tot nog toe hebben de VS Oekraïne al ongeveer voor drie miljard euro aan militaire steun verleend. Het ziet ernaar uit dat Biden zijn voorstel zonder probleem door het Congres zal krijgen. Woensdag nam het Huis van Afgevaardigden al een wetsvoorstel aan waarin Biden wordt gevraagd aan de ketting gelegde jachten en andere luxebezittingen van oligarchen te gebruiken voor militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne.

De wet zou volgens Amerikaanse juristen neerkomen op een drastische wijziging van de bestaande sanctiepraktijk, omdat de slachtoffers van de strafmaatregelen de kans wordt ontnomen hun bezittingen terug te krijgen, ook als er geen aanleiding meer is voor de sancties.

Maar volgens Malinowski is dit een bijzondere situatie, aangezien de oligarchen volgens hem hun bezittingen uit naam van Poetin mogen beheren, in ruil voor hun loyaliteit. Het gaat volgens hem niet om individuele eigendommen, maar in feite om staatsbezittingen.

Maar anderen betwijfelen of die redenering stand zal houden voor een rechter. Wat is het verschil tussen de sancties in verband met de crisis in Oekraïne en die tegen de autoriteiten in Iran?, vroeg sanctieonderzoeker Richard Nephew zich tegenover The New York Times af.

De Amerikaanse autoriteiten hebben al een groot aantal bezittingen van Russische oligarchen geblokkeerd, maar het is nog onduidelijk hoeveel die bij elkaar waard zijn. Het staat echter wel vast dat de totale waarde in het niet valt bij de ongeveer honderd miljard euro schade die de Oekraïense infrastructuur volgens Kyiv heeft opgelopen als gevolg van de Russische invasie.