De geslepen Indiase premier Modi palmt het Westen in

New Delhi

‘Waar halen al die leiders met de oorlog in Oekraïne de tijd vandaan?’, vragen Indiase journalisten zich af. En ze zijn vooral benieuwd naar de uitkomst van het diplomatieke overleg. Is India alsnog gevraagd de Russische inval te veroordelen?

‘Natuurlijk blijft Amerika bij elk land erop hameren geen olie of gas uit Rusland te importeren. Maar India neemt een andere positie in’, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ‘De historische relatie tussen Rusland en India gaat ver terug, tot de tijd waarin wij - vanwege de Koude Oorlog in Azië van 1940 tot 1991, red. - niet in staat waren een relatie met India aan te gaan.’

Buurland Pakistan reageert verbluft. Pakistan was tot het Amerikaanse leger uit Afghanis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .