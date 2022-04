Podcast: Le Pen verliest maar trekt toch de champagne open

In deze aflevering praat Marien Korterink met buitenlandredacteur Ruurd Ubels over rechtsextremisme in Europa naar aanleiding van de verkiezingen in Frankrijk, gewonnen door Emmanuel Macron. Het rechtse Front National van Marine Le Pen verloor maar kreeg wel ruim 40 procent van de stemmen. Wat is het gevoel in Europa na deze verkiezingen? Is er optimisme omdat Le Pen de verkiezingen niet heeft gewonnen of zijn er vooral zorgen omdat 4 op de 10 Fransen wel op Le Pen stemde? In deze aflevering ook aandacht voor het rechtsextremisme in de rest van Europa.

