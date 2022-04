32 - Hoe staat het ervoor met rechtsextremisme in Europa?

Buitenlandse Zaken podcast

In deze update hoor je buitenlandredacteur Ruurd Ubels over de financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Wat gaan we daar in Nederland van merken? Ook bespreken we het EU-lidmaatschap van Oekraïne. Is het volgens Ruurd verstandig om daar nu overhaast beslissingen in te nemen? En wat komt er bij kijken als je lid wil worden?