Russisch munitiedepot vlak bij Oekraïense grens bestookt

In de Russische regio Belgorod vlak bij de grens met Oekraïne is een munitiedepot in brand gevlogen, meldt de gouverneur van de regio op Telegram.

Belgorod

De brand is geblust en er zijn volgens de gouverneur in het nabijgelegen dorp Staraja Nelidovka geen woningen vernield of burgers omgekomen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Moskou heeft de Oekraïense strijdkrachten er meermaals van beschuldigd aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied, onder meer op een dorp in de omgeving van Brjansk. Ook daar zijn volgens de Russen brandstofdepots in brand gestoken. Begin april had de gouverneur van Belgorod al verklaard dat Oekraïense helikopters een brandstofdepot hadden aangevallen.

drones

Belgorod grenst aan de Oekraïense regio’s Loehansk en Charkiv, waar zwaar gevochten wordt sinds Rusland Oekraïne twee maanden geleden binnenviel. De gouverneurs v..

