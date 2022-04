VN verwachten dat zes miljoen Darfuri’s dit jaar noodhulp nodig zullen hebben als gevolg van de stammenstrijd.

De vreugde in Soedan was groot, toen president Omar al-Bashir in 2019 ten val werd gebracht. Dertig jaar lang had hij met harde hand geregeerd. De vreugde over zijn vertrek was extra groot in brede delen van Darfur, de westelijke regio waar, kort na de eeuwwisseling, enkele honderdduizenden mensen op stelselmatige wijze om het leven waren gebracht door Bashir-getrouwe milities. In 2019 ontstond in Darfur enige hoop op een duurzame vrede: Bashir werd gevangengezet en rebellengroepen uit Darfur gingen om de tafel zitten met de nieuwe leiders van Soedan.