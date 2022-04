Poetin draait de gaskraan dicht, maar zet daarmee vooral zichzelf klem

Poetin heeft gedaan wat niemand verwachtte: de Russische president heeft het gaswapen ingezet tegen Europa. Woensdag sloot hij de toevoer af naar Polen en Bulgarije, omdat deze landen weigeren af te rekenen in roebels, zoals hij onlangs had geëist.

Wegens ‘wanbetaling’ ging de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht, en dat is een ongekende stap. Poetins timing is opmerkelijk: nu het voorjaar is aangebroken, is de vraag naar aardgas een stuk lager, omdat gebouwen veel minder verwarmd hoeven te worden. De gasvolumes uit Rusland naar Polen en Bulgarije waren hierdoor al niet erg groot meer.

Polen staat bovendien toch al op het punt te stoppen met Russisch gas; later dit jaar wordt het land aangesloten op een nieuwe leiding uit Noorwegen en heeft het Poetins gas niet meer nodig. De gasvoorraden zijn riant gevuld, dus tot die tijd zingt Polen het wel uit. En in geval van nood kan de Yamal-leiding ook gebruikt worden om vanuit Duitsland gas naar Polen te laten stromen. Dit gebeur..

