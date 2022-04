In de zoektocht naar vermisten in Mexico gaan moeders zelf de massagraven af

In Mexico staan bijna honderdduizend inwoners als ontvoerd geregistreerd. De autoriteiten blijken amper in staat om daders te vervolgen of de verdwenen personen terug te vinden. En dus zoeken moeders van vermiste kinderen zelf de massagraven af.

Veracruz

Een decennium geleden had Lucía Díaz Genao nooit kunnen vermoeden dat ze zich ooit bezig zou houden met de zoektocht naar menselijke resten.

‘Dat ik botten zou aanraken, dat gebeurde nog niet eens in mijn ergste nachtmerrie’, vertelt de voormalig hoogleraar uit de Mexicaanse staat Veracruz. ‘Ik was altijd erg preuts en kon het zelfs niet aan om op een begrafenis in de kist te kijken. Toch ben ik nu degene die naar lichamen zoekt, die in harde stukken aarde knijpt om te voelen of er botten in zitten.’

Net als honderden andere inwoners doet Díaz Genao wat de autoriteiten in haar land grotendeels nalaten te doen: op zoek gaan naar de vele vermisten die Mexico telt. Zodra ze namelijk in 2013 met de politie in aanraking kwam nadat haar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .