Duitsland gaat vijftig tanks met luchtafweergeschut leveren aan Oekraïne. De afgelopen week werd de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zwaar bekritiseerd omdat hij aarzelde over het leveren van zware wapens aan Oekraïne. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst op de Amerikaanse luchtbasis Ramstein in Duitsland. Daar kwamen de Verenigde Staten en meer dan veertig bondgenoten overeen om Oekraïne opnieuw van zware wapens te voorzien, nu de oorlog in een cruciale fase lijkt te zijn beland.

‘De komende weken zullen heel, heel cruciaal zijn voor de uitkomst van de strijd’, zei de hoogste Amerikaanse generaal Mark Milley. De Oekraïners ‘hebben voortdurende steun nodig om succes te kunnen boeken op het slagveld’, aldus Milley. Washington denkt dat de Russische president Vladimir Poetin de strijd om de Donbas wil beslechten vóór 9 mei, de dag waarop elk jaar de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd.

omsingelen

Om dat te bereiken proberen de Russen het Oekraïense leger vanuit het noorden en het zuiden te omsingelen. Die operatie gaat gepaard met steeds heviger luchtaanvallen. Moskou meldde dinsdag 87 militaire doelwitten te hebben bestookt, tegenover zo’n 50 een dag eerder.

Om de Russen te stoppen en de inname van de Donbas te voorkomen, proberen de VS en hun Europese bondgenoten met alle macht zware wapens naar Oost-Oekraïne te vervoeren. Cruciaal daarbij zijn de houwitsers en andere lange afstandsartillerie die de VS, Canada, Frankrijk en ook Nederland aan Oekraïne hebben toegezegd.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kunnen de wapens steeds sneller geleverd worden. Volgens Blinken zaten er aanvankelijk weken tussen een besluit van president Joe Biden en de daadwerkelijke leverantie aan het Oekraïense leger; nu kan het in 72 uur. Op hun beurt proberen de Russen de bevoorrading en versterking van het Oekraïense leger in de Donbas te dwarsbomen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov benadrukte nogmaals dat depots voor westerse wapens ‘legitieme militaire doelen’ zijn, evenals wapentransporten.

Volgens Britse inlichtingendiensten probeert het Russische leger onder zware gevechten op te rukken naar de steden Slovjansk en Kramatorsk. Ook wordt een aanval verwacht bij het zuidelijke stadje Zaporizja, mede door eenheden die eerder Marioepol belegerden. Niettemin hebben de Russen tot nu toe slechts minimale terreinwinst geboekt, aldus de Amerikaanse en Britse regering.

Volgens de Britse staatssecretaris voor Defensie James Heappey heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn troepen te vroeg ingezet, omdat hij op 9 mei aan zijn volk een overwinning wil laten zien. Eenheden die eerder vergeefs Kyiv probeerden in te nemen zijn opgelapt en in allerijl naar het strijdtoneel in het oosten overgebracht. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zegt dat een kwart van de Russische gevechtseenheden die de invasie begonnen inmiddels niet meer in staat zijn om te vechten.

Een nieuwe bron van zorg is Transnistrië, een deel van Moldavië dat in handen is van pro-Russische separatisten. Dinsdag werden daar twee radiozendmasten opgeblazen. Tegen het Russische persbureau Tass zei een separatistische leider dat Oekraïne achter de aanslag zat.

Rusland draait gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht

Polen krijgt vanaf woensdagochtend geen Russisch gas meer omdat het land weigert de rekening in roebels te betalen. Dat heeft het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG te horen gekregen van het Russische Gazprom. Dinsdagavond zei ook Bulgarije dat het Russische gasbedrijf Gazprom woensdag de levering zal staken. Volgens de Bulgaarse minister van Energie heeft het land zich hierop voorbereid en is er vooralsnog geen reden om de gasconsumptie te beperken. Rusland dreigde al langer de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet in roebels willen betalen. De meeste Europese landen weigeren dat echter. Met de stap wil Rusland de eigen munteenheid ondersteunen en verdeeldheid creëren tussen de Europese landen. Rusland eist van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling. De Europese Commissie stelde in een analyse dat Rusland via de centrale bank zo de volledige controle zou krijgen over het tijdstip van transacties en het tijdstip waarop de koper van zijn verplichtingen wordt ontheven. Ook zou Rusland de wisselkoers kunnen manipuleren. Volgens PGNiG houdt Gazprom zich met het sluiten van de gaskraan niet aan de afspraken uit het contract. Het bedrijf zegt stappen te willen nemen om de gasstroom te hervatten en wil een schadevergoeding. De Poolse minister voor Klimaat Anna Moskwa liet weten dat Polen klaar is om het stopzetten van de toevoer van Russische energie op te vangen. De Poolse gasvoorraden zitten voor driekwart vol waardoor consumenten en bedrijven gewoon kunnen worden bediend.