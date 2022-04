De Russen zijn welkom in Servië, maar worden geconfronteerd met het sentiment dat ze ontvluchten

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, verlaten veel Russen hun land. Servië is een van de weinige landen waar ze naartoe kunnen vliegen. Drie vluchtelingen in Belgrado vertellen hun verhaal. ‘Mijn vader vindt mij een verrader.’

Belgrado

Er zijn zo’n vijftig mensen komen opdagen op de zaterdagochtend. Het zijn er meer dan het afgehuurde zaaltje in de kelder van een hippe coworking space aankan. Elke week is er een informatiebijeenkomst voor Russen die net zijn aangekomen in Belgrado. Er zijn vragen over vervoer, betalingen, huisvesting, hoe je abonnementen kunt afsluiten en welke opties er zijn om een verblijfsvergunning te krijgen.

Voor Russen die hun land willen ontvluchten, zijn de opties vanwege de sancties en het sluiten van het luchtruim voor Russische vliegtuigen, beperkt. Iedereen die vandaag aanwezig is, lijkt uit zijn hoofd te kunnen opsommen waar Russen nog wél naartoe kunnen vliegen: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Turkije en Servië dus.

