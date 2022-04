VN-baas Guterres wil alles inzetten om levens te redden in Marioepol

Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat Guterres Moskou bezocht, en zelfs voor het eerst dat hij Poetin sprak. De Russische president weigerde tot nu toe telefonisch met hem te spreken. Woensdag bezoekt Guterres de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat Guterres eerst naar Moskou gaat en daarna pas Kyiv aandoet, leidt tot ergernis bij de Oekraïense regering. ‘Het is gewoon verkeerd om eerst naar Rusland te gaan en pas dan naar Oekraïne’, zei president Zelensky afgelopen weekend tegen journalisten. ‘Die volgorde is niet eerlijk en niet logisch. De oorlog vindt plaats in Oekraïne, er liggen geen lijken in de straten van Moskou.’

