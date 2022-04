Nieuw mijnongeval in Polen: zes doden

Warschau

Zes mijnwerkers zijn omgekomen bij het tweede ongeluk in een week tijd in een mijn in het zuiden van Polen. Door een trilling stortte een deel van de mijn in Zafiowka zaterdag in. Kort daarvoor kwamen vijf mensen om het leven door meerdere methaangasexplosies in een mijn in Pniowek. Beide mijnen worden beheerd door het staatsmijnbedrijf JSW. Premier Mateusz Morawiecki zegt dat wordt onderzocht of er iets mis is met de veiligheidsstandaarden in de mijnen. In beide mijnen zijn nog altijd reddingwerkers bezig om mensen onder de grond vandaan te halen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .