Zakenman Kavala krijgt levenslang

In Turkije is fel gedemonstreerd tegen het proces rondom Kavala.

Istanbul

Kavala krijgt bovendien niet de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Meerdere personen werden veroordeeld tot celstraffen van achttien jaar voor hun betrokkenheid. De zakenman is wel vrijgesproken van de aanklacht die tegen hem liep wegens spionage, vanwege een gebrek aan bewijs. Kavala zit sinds 2017 vast, toen hij werd opgepakt op doorreis in Turkije. Hij werd eerst beschuldigd van het financieren van protesten in 2013. Daarvan werd hij in 2020 vrijgesproken, maar direct erna werd hij weer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

De Raad van Europa had Turkije opgedragen om Kavala vrij te laten, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Turkije is lid van de raad en had daarom de uitspr..

