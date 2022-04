Brussel wil bewijs wandaden in Oekraïne delen met Strafhof

Brussel

Eurojust helpt EU-landen al wel bij hun eigen onderzoek naar oorlogsmisdaden die sinds de Russische inval in Oekraïne worden gepleegd, zoals in Boetsja en Kramatorsk zou zijn gebeurd. Maar Eurojust mag het vergaarde bewijs niet voor langere tijd opslaan, analyseren en uitwisselen met anderen. De dienst mag ook niet rechtstreeks samenwerken met instanties als het ICC. De bevoegdheden van Eurojust zijn niet berekend op een situatie van deze omvang en misdrijven van deze ernst, zegt de Europese Commissie. Dat moet veranderen, vindt het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Het voortdurende oorlogsgeweld maakt het onmogelijk om bewijs in Oekraïne veilig te verzamelen en te bewaren. Daarom ‘moeten we Eurojust versterken om ervoor te ..

