Oudste mens overlijdt als 119-jarige

De oudste mens ter wereld is op 119-jarige leeftijd overleden in Japan. Kane Tanaka werd op 2 januari 1903 geboren in de zuidwestelijke regio Fukuoka. Ze overleed in een verzorgingshuis waar ze al jaren woonde.

Tokio

In 2019 werd Tanaka officieel de oudste mens ter wereld volgens Guinness World Records. Ze noemde dat toen het mooiste moment uit haar leven. Ze zou eigenlijk de olympische fakkel dragen voor de Spelen van Tokio, maar door het coronavirus kon dat niet doorgaan.

Volgens een leidinggevende in het verzorgingshuis speelde Tanaka graag bordspelletjes, dronk ze frisdrank en at ze chocola. ‘Haar favoriete spel was Othello, waar ze heel goed in was geworden. Vaak versloeg ze iedereen in het verzorgingshuis’, heeft Guinness laten weten in een reactie.

Tanaka kreeg vier kinderen en adopteerde een vijfde. Ze trouwde in 1922. Meer dan 28 procent van de Japanners is 65 jaar of ouder.

