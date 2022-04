Slovenen slaan linksaf met keus voor Golob

Amsterdam

‘Een referendum over democratie in Slovenië’, had Robert Golob, leider van de Vrijheidsbeweging, de verkiezingen vooraf genoemd. Het resultaat is beter dan hij op grond van de peilingen had durven hopen: de nieuwe partij haalt 40 van de 90 zetels in het parlement. De partij van zittend premier Janez Jansa bleef steken op 28 zetels.

Volgens de peilingen zou de verkiezing uitlopen op een nek-aan-nekrace tussen Golob en Jansa, maar gedurende de dag bleek de opkomst al opvallend hoog. 68 procent van de 1,7 miljoen Slovenen ging naar de stembus, tegen slechts 52 procent bij de vorige verkiezingen.

Die hoge opkomst viel uit in het voordeel van de Vrijheidsbeweging, die in de campagne veel sprak over de energietransitie, maar vooral de n..

