Pact China met Salomonseilanden

Peking

Amerikaanse topdiplomaten vlogen vorige week zelfs naar deze uithoek in de Indo-Pacific om Sogavare op andere gedachten te brengen. Gevreesd wordt dat het veiligheidsverdrag leidt tot de allereerste Chinese marinebasis in dit strategisch belangrijke gebied.

In 2019 ruilde Sogavare de vriendschap met Taiwan in voor diplomatieke betrekkingen met Peking. Meer regeringsleiders in de Stille Zuidzee doen dat, want dan volgen Chinese miljoeneninvesteringen, aansluiting op China’s economische masterplan Belt Road Initiative (BRI) en Chinese trainingen voor ambtenaren en politieagenten. Terwijl andere eilandstaten Chinese druk om militair samen te werken weerstaan, breekt Sogavare dat taboe: de Chinese marine mag voortaan ‘naar believen’ aan..

