De Keniaanse oud-president Mwai Kibaki was een man van scholing en geweld

De Keniaanse ex-president Mwai Kibaki overleed vrijdag op 90-jarige leeftijd. Hij bracht miljoenen kinderen onderwijs. Maar er was ook een schaduwzijde.

Onder Kibaki’s ruim tien jaar durende leiding (2002-2013) maakte Kenia een stevige economische groei door, kregen veel kinderen de kans om voor het eerst naar school te gaan en verbeterde het land zijn infrastructuur fors. Aan de andere kant kenmerkten corruptie en groeiende etnische spanningen Kibaki’s regeerperiode. Dieptepunt was het verkiezingsgeweld van 2007 en 2008, toen meer dan duizend Kenianen om het leven kwamen en het hele land dreigde in te storten. De huidige president, Uhuru Kenyatta, roemde Kibaki op vrijdag als een ‘patriot’ die zijn land decennialang diende, ook als minister van Financiën in de jaren zeventig.

Kritiek komt van onder anderen Shadrack Wanjala Nasong’o, een Keniaanse hoogleraar internationale betrekkin..

