Paasfeest met een dikke rouwrand. ‘We kunnen niet te lang blijven hangen. Russische drones kunnen ons zien’

‘Pasen is niet meer hetzelfde’, volgens pater Igor Kondratenko (56). ‘De hemel is dichterbij, God is dichterbij. Ook de dood is dichterbij.’ Toch stopt niets de paastradities in de Oekraïens-orthodoxe ‘Icon of the Most Holy Virgin Mary’-kerk in een buitenwijk van Charkiv, waar maandag orthodox Pasen werd afgesloten.