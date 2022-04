Indonesië stopt met export van palmolie

Jakarta

De Indonesische president Joko Widodo veroorzaakte vrijdag met zijn onverwachte besluit een schok op de internationale spijsoliemarkt. Indonesië is ’s werelds grootste palmolieproducent. De vraag naar andere plantaardige oliën dan zonnebloemolie is sterk toegenomen wegens tekorten door de oorlog in Oekraïne, een grote exporteur. Na het Indonesische exportverbod steeg de prijs van soja, een ander belangrijk gewas op de spijsoliemarkt, vrijdag 4,5 procent en eindigde op een recordprijs van 77 eurocent per pond. Palmolie is de belangrijkste bakolie in Zuidoost-Azië. Het wordt echter ook gebruikt in cosmetica, chocolade en tal van andere producten. Analisten verwachten daarom dat consumenten wereldwijd de gevolgen van de Indonesische ..

