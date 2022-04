Macron blijft, maar zittend staatshoofd moet misschien samenwerken met oppositioneel parlement

Parijs

De getallen kwamen uit de doorgaans betrouwbare ‘exitpoll’, opiniepeilingen door het gezaghebbende Ifop, na het sluiten van de stembussen om acht uur ‘s avonds. Ook de actuele berichtgeving op de websites van het christelijke dagblad La Croix en het dagblad Le Figaro wezen op een afgetekende overwinning voor Macron. De opkomst bedroeg ruim 72 procent. In 2017 was dat bij de tweede ronde bijna 75. In de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 10 april bedroeg de opkomst 73 procent. Toen behaalde Macron bijna 28 procent en Le Pen ruim 23. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2017 kwamen Macron en Le Pen ook tegen elkaar uit in de tweede ronde. Toen won Macron met 66 tegen bijna 34 procent.

opgelucht

De winst vo..

