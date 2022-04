Poetin verklaart Marioepol ‘bevrijd’, gaat Azovstal-complex hermetisch afgrendelen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky erkende dat de situatie moeilijk is, maar zei nog mogelijkheden te zien om de belegerde stad te ontzetten. ‘Er is een militaire manier om dat te doen en daar bereiden we ons op voor.’

De Verenigde Staten zeggen weinig geloof te hechten aan de beweringen van Moskou dat Marioepol in Russische handen is. President Biden schonk opnieuw voor 800 miljoen dollar (735 miljoen euro) aan wapenhulp aan Oekraïne – waaronder zware artillerie, houwitsers en drones – die ‘rechtstreeks naar de frontlijn’ zou gaan. Ook zegde hij 500 miljoen dollar (460 miljoen euro) aan economische hulp toe, een verdubbeling. Ook vaardigde hij een verbod uit voor alle schepen onder Russische vlag om in Amerikaanse havens te komen.

Azovstal

President Poetin vertoonde zich donderdag samen met zijn minister van Defensie op de Russische televisie om de Russische ‘zege’ in Marioepol te verklaren: ‘Het werk van onze troepen om Marioepol is een succes geweest. Gefeliciteerd’, zei Poetin tegen zijn minister, Sergei Shoigu.





De val van Marioepol was de eerste wezenlijke overwinning die hij na twee maanden kon melden, en zelfs die was nog niet helemaal compleet. Een laatste groep Oekraïense militairen heeft zich nog steeds verschanst in het uitgestrekte en door water omgeven staalcomplex van Azovstal, een soort stad in de stad. Ze blijven zich daar hardnekkig verzetten en hebben al twee keer een Russisch ultimatum om zich over te geven genegeerd.

Poetin gaf zijn leger donderdag opdracht af te zien van een bestorming van Azovstal. In plaats daarvan moeten de Russische militairen het complex zo hermetisch van de buitenwereld afsluiten ‘dat nog geen vlieg eruit zal kunnen ontsnappen’, aldus Poetin. De president wil zo verdere Russische verliezen voorkomen, want de bestorming van Azovstal – een complex zo groot als de binnenstad van Amsterdam, met fabrieken, kantoren en woningen – zou opnieuw veel manschappen en wapens kosten, en die wil Poetin liever elders inzetten.

wapenleveranties

Biden maakt haast met de wapenleveranties. Hij hoopt te profiteren van de betrekkelijke rust die er nu is, voordat de Russische opmars echt op gang komt. Oekraïne verwacht een grote aanval van de kolossale Russische troepenmacht die in het oosten van het land is opgebouwd. Woensdag en donderdag bleef die aanval uit. Wel werd de druk op veel plaatsen opgevoerd en probeerden Russische troepen bressen in de taaie Oekraïense verdediging te slaan.

Volgens het Britse ministerie van Defensie proberen de Russische commandanten een doorbraak te forceren die ze op de jaarlijkse ‘Dag van de Overwinning’ – 9 mei is de dag waarop in Rusland de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd – kunnen presenteren als een succes in de oorlog tegen wat zij de ‘Oekraïense nazi’s’ noemen. President Poetin heeft zo’n succes dringend nodig, in een oorlog die zich nu al twee maanden voortsleept.

Het besluit om staalfabriek Azovstal niet te bestormen zal een opluchting zijn voor de Oekraïense militairen die zich nog in het complex bevinden. Hoeveel dat er zijn is niet zeker.

In de vele tunnels onder het Azovstalcomplex zouden zich ook nog meer dan duizend burgers bevinden. In Marioepol zelf zitten volgens burgemeester Vadim Boitsjenko in totaal nog 100.000 mensen vast. Pogingen om ook die mensen te laten vertrekken, zijn vooralsnog op niets uitgelopen.