Lagerhuis gaat mogelijke leugens van Boris Johnson over ‘Partygate’ onderzoeken

Het Lagerhuis heeft ingestemd met een onderzoek naar de vraag of het door Boris Johnson is misleid. Aanleiding is de boete die de premier heeft gekregen voor het overtreden van zijn eigen coronaregels. Johnson zei eerder die regels niet te hebben overtreden.

Leden van het Lagerhuis arriveren in Londen voor de stemming over de vraag of Boris Johnson het parlement heeft misleid.

Terwijl Johnson voor een handelsmissie in India is, komt zijn positie als premier opnieuw in gevaar wegens ‘Partygate’. De Lagerhuiscommissie voor ethische zaken gaat zich buigen over de vraag of Johnson het Lagerhuis bewust verkeerd heeft voorgelicht. Dat is normaal gesproken een politieke doodzonde. Zo’n onderzoek naar een zittende premier is uniek in de politieke geschiedenis van het eiland. De Conservatieve regeringspartij deed donderdag weinig moeite om de motie van Labour voor het onderzoek tegen te houden.

34 maal excuses

Voor zijn vertrek naar India had Johnson tijdens een spoeddebat zijn excuses aangeboden. Sterker nog, hij deed dat maar liefst 34 keer. De premier blijft erbij dat hij de coronaregels ni..

