Bondskanselier Scholz aarzelt veel te lang met wapenleveranties aan Oekraïne, zeggen steeds meer critici

Onder toenemende druk blijft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de boot afhouden met wapenleveranties aan Oekraïne. Scholz is ook nog altijd niet naar Kyiv afgereisd. Weekblad Der Spiegel spreekt inmiddels van een ‘leiderschapsvacuüm’ in Duitsland.

Berlijn

Acht weken na zijn beroemd geworden ‘Zeitenwende-speech’ in de Bondsdag, waarin Olaf Scholz afscheid nam van het Duitse pacifisme en 100 miljard euro uittrok voor het Duitse leger, staat de Duitse bondskanselier in de vuurlinie voor zijn eindeloze getalm. Scholz vertraagt niet alleen een energieboycot tegen Rusland, maar schiet ook bewust niet op met de levering van zware wapens aan Oekraïne, zeggen critici zelfs in zijn eigen coalitie.

Volgens de kanselier zijn er gewoon geen wapens over voor Oekraïne. Wat het Duitse leger heeft, is nodig voor de NAVO, de rest is verroest en moet worden opgeknapt, of is te modern zodat Oekraïense militairen er niet mee overweg kunnen. En als er al pantserwagens en tanks zouden zijn, wil Scholz ze ..

