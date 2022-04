Catalangate roept vragen op over rechtsstaat: ‘Het is een evident misdrijf’

The New Yorker kwam deze week met een onthullende reportage over spionage tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. ‘Er bestaat geen enkel rechtssysteem dat zoiets toelaat. Het is een evident misdrijf.’

Barcelona

Stel je voor: de staat ziet, hoort en leest alles wat in jouw smartphone opgeslagen is. Big Brother kan meekijken en -luisteren met alle gesprekken die je voert, ziet alle berichten die je uitwisselt op de sociale media, schakelt jouw camera en microfoon in op elk gewenst moment, en verwijdert en voegt bestanden toe zonder dat je ook maar het minste in de gaten hebt.

Zo weet de staat alles van jouw publieke en privéleven. En je bent niet de enige. Want dit gegluur tot in de intiemste hoeken van je bestaan overkomt niet alleen jou, maar ook je ouders, je partner en de complete politieke beweging waarvan jij deel uitmaakt. Hebben we het over Noord-Korea, of Rusland misschien? Nee, dit is Spanje.

Maandag kwam The New Yorker..

