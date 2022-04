Laatste militairen in Marioepol laten ultimatum verstrijken

Het jongste ultimatum van Rusland aan de Oekraïense troepen in Marioepol is woensdagmiddag verstreken. De verdedigers werden opgeroepen hun wapens neer te leggen en weg te gaan. Er zijn geen aanwijzingen dat er massaal gehoor is gegeven aan het ultimatum.

Marioepol

Pro-Russische separatisten zeiden voor het einde van het ultimatum dat vijf militairen vrijwillig zijn vertrokken. Die informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland kwam eerder ook al met ultimatums. Zo ook dinsdag voor de Oekraïense militairen in Marioepol, maar toen had volgens Rusland niemand zijn wapens neergelegd. Oekraïne heeft gezworen de stad nooit te zullen opgeven.

De staalfabriek Azovstal is het laatste Oekraïense bolwerk in de havenstad. Oekraïense militairen en pro-Oekraïense militairen van het nationalistische Azovbataljon proberen het enorme terrein te verdedigen. Naast militairen zitten daar ook burgers. Zij houden zich schuil in de ondergrondse faciliteiten die door Russische troepen worden aangevallen, zo ..

