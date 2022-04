Twee vluchtelingen over hun vertrek uit Oekraïne: ‘Ach, Marioepol, mijn stad’

Nikolaj Stefanets - beeld Daniel Rosenthal

Nikolaj Stefanets: ‘Ik was klein tijdens de oorlog, een kind nog. De gruwelijkheden van toen heb ik niet gezien. Nu zie ik ze met mijn eigen ogen.

Neem een inslag in het centrum. Een man was direct dood door de granaatscherven. Toen vloog het huis in brand waar een vrouw in lag die een beroerte had gehad. Ze hebben haar niet kunnen redden. Ze is levend verbrand.

Bevrijders noemen ze zich. Haha. Ze zijn nog erger dan de fascisten.

Ik heb mijn hele leven in Marioepol gewoond en in de staalfabrieken gewerkt. En toch was de beslissing om te vluchten makkelijk. We moesten wel. Ons dak werd van het flatgebouw geschoten. We zijn naar de sporthal gegaan. Maar daar was het ook niet..