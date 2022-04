Raketaanval op Israël voedt vrees voor escalatie

Palestijnse militanten hebben vanuit de Gazastrook een raket op het zuiden van Israël afgevuurd, meldt het Israëlische leger. Dit voedt de vrees voor verdere escalatie na een gewelddadige week in het land. De raket is onderschept.

Jeruzalem

Het is voor het eerst sinds oudejaarsavond dat Palestijnse militanten een raket hebben afgevuurd op Israël. De aanval volgt op een gewelddadige periode, met afgelopen vrijdag nog een urenlang gevecht tussen de oproerpolitie en Palestijnen bij de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Vorig jaar mondden dergelijke rellen in Jeruzalem uit in een oorlog in de Gazastrook, waarbij meer dan tweehonderd doden vielen, het merendeel aan Palestijnse zijde.

Israël reageerde binnen enkele uren op de raket met luchtaanvallen op kampen van de militante groepering Hamas. Prominente leden van Hamas hadden dit weekend gewaarschuwd dat het handelen van de Israëlische politie bij de moskee in Jeruzalem gevolgen zou hebben. Geen van de Pal..

