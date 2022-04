Nabestaanden ‘Moskva’ woedend op autoriteiten

Amsterdam

‘Waarom zijn jullie, officieren, nog in leven, maar is mijn zoon, een dienstplichtige soldaat, omgekomen?’ Dat vroeg Dmitri Sjkrebets, de vader van een van de ongeveer vijfhonderd opvarenden van de Moskva, aan de commandant van het oorlogsschip. Een antwoord kreeg hij niet, vertelde hij op Vkontakte, het Russische Facebook. ‘Na mijn pogingen helderheid te krijgen over wat er was gebeurd, verbraken de commandant en zijn plaatsvervanger het contact met mij.’

Na het zinken van de Moskva had Sjkrebets van de marine slechts te horen gekregen dat zijn zoon Jegor, die als kok op het schip werkte, vermist was geraakt. Maar daar nam hij geen genoegen mee. Hij is ervan overtuigd dat zijn zoon is omgekomen. ‘Een dienstplichtige die niet een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .