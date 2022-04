Beschietingen als opmaat offensief in Oost-Oekraïne

Rusland heeft de afgelopen dagen belangrijke Oekraïense steden onder vuur genomen. Vijf raketten kwamen neer op Lviv, in het oosten van Oekraïne, niet ver van de Poolse grens. Zeker zeven personen zouden daarbij zijn omgekomen. Ook de hoofdstad Kyiv werd beschoten, net als Dnipropetrovsk.

In de nacht van zondag op maandag zijn er volgens Rusland ruim driehonderd doelen in Oekraïne getroffen. De beschietingen lijken een vergelding te zijn voor het zinken van het Russische vlaggenschip Moskva, en tevens een opmaat tot een aanstaande Russische opmars in het zuidoosten van Oekraïne.

De enige overwinning die Rusland in lange tijd kan melden, is de inname van Marioepol, ooit een stad met 450.000 inwoners. Zondag stelde het Russische leger de zuidoostelijke havenstad – na een beleg van zes weken – zo goed als helemaal te hebben veroverd. Een groep allerlaatste Oekraïense verdedigers verschanst zich nog in het gigantische complex van de Azovstal-staalfabrieken, en negeerde een Russisch ultimatum zich zondag voor het midda..

