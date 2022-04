ISIS wil dood van leider wreken

Damascus

De terreurgroep ISIS heeft aangekondigd dat hij de dood van zijn in februari omgekomen leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi wil wreken. Tevens roept ISIS zijn aanhangers op gebruik te maken van de oorlog in Oekraïne - door de ISIS-woordvoerder aangehaald als ‘kruisvaardersoorlog’ - door nieuwe aanslagen in Europa te plegen. Dat schrijft de woordvoerder van ISIS op berichtendienst Telegram. Op 3 februari maakte de Amerikaanse president Joe Biden de dood bekend van de voormalige ISIS-leider. Die man blies zichzelf op tijdens een operatie van Amerikaanse strijdkrachten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .