Brandend schip

Zondag opgedoken foto’s hebben iets meer duidelijkheid verschaft over wat er mogelijk met de Russische kruiser Moskva is gebeurd. De beelden zouden volgens onbevestigde berichten het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee tonen dat zwaar slagzij maakt, terwijl een dikke zwarte rookwolk opstijgt uit de verwoeste voorkant van het schip.

De beelden lijken ten minste twee beweringen van de Russische regering te weerspreken: de ontkenning dat de Moskva door raketten zou zijn getroffen, en de bewering dat het stormde toen het schip in de golven verdween. De verwoesting van het voorste deel van het schip lijkt te bevestigen dat het inderdaad is getroffen door een raketinslag, en niet alleen maar door brand, wat Rusland volhoudt. En van storm is geen spoor te bekennen: de zee is kalm en de zon schijnt.

Over het lot van de bemanning bestaat nog onzekerheid. Rusland houdt vol dat er op het gezonken vlaggenschip geen slachtoffers zijn gevallen. Om dat te bewijzen verspreidde het zondag beelden waarop admiraal Nikolay Yevmenov ‘de bemanning van de Moskva’ inspecteerde. Daarop stonden ongeveer honderd man, terwijl de Moskva een bemanning van 510 man had. Eén dode is inmiddels geïdentificeerd omdat zijn weduwe zijn dood bekendmaakte. Of er nog meer doden zijn, kon zij niet zeggen. Volgens haar zouden de lichamen van 27 opvarenden nog niet gevonden zijn.