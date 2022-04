In Severodonetsk liggen graven tussen de flats. Maar de inwoners ‘vertikken het’ om te gaan

In 2014 wisten pro-Russische separatisten een groot gedeelte van de provincies Donetsk en Luhansk in handen te krijgen. Alleen de westelijke kant is nog in handen van Oekraïne, waaronder Severodonetsk. Vanuit haar ziekenhuisbed hoort Valentina de frontlinie dichterbij komen. Niemand weet wat er gaat gebeuren als de Russen Severodonetsk overnemen.

Severodonetsk

De groene weilanden van Luhansk Oblast liggen bedekt met een dikke laag mist. Op elkaar gepakte soldaten rijden in kleine Lada’s, tractors, en gecamoufleerde legervoertuigen in de vroege ochtend naar de Oostelijke frontlinies in de Donbas. Langs de bermen wapperen tussen de bloeiende fruitbomen her en der blauw-gele vlaggen. Een eenzame fietser slalomt met een grote witte zak meel over het asfalt van de snelweg.

Met een dreun wordt een grote fles champagne op de tafel gezet. ‘Hebben jullie dorst?’ De stem van Roman Valerievich Vodyanik, hoofd van het Severodonetsk Multidisciplinaire Ziekenhuis, galmt door de kantine. Het duurt niet lang voor ook een fles vodka en een sixpack bier op tafel verschijnen. Of de champagne open gaa..

