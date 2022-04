Terdoodveroordeelde VS sterft liever voor vuurpeloton dan op elektrische stoel

Een ter dood veroordeelde gedetineerde in het Amerikaanse South Carolina heeft besloten dat hij later deze maand liever door een vuurpeloton wordt geëxecuteerd, dan dat hij op de elektrische stoel wordt gedood.

Richard Moore (57) werd in 1999 veroordeeld omdat hij een winkelier heeft vermoord en er daarna met een tas vol geld vandoor ging. Het vonnis wordt op 29 april voltrokken. De executie van Moore is de eerste onder een nieuwe wet die vorig jaar werd ingevoerd omdat de staat het niet voor elkaar krijgt de hand te leggen op de juiste medicijnen die nodig zijn voor een dodelijke injectie. Hierdoor is in South Carolina sinds 2011 niemand meer ter dood gebracht.

Volgens de nieuwe wet is elektrocutie nu in South Carolina de standaardmethode om terdoodveroordeelden het leven te ontnemen. Gevangenen krijgen wel de mogelijkheid om voor het vuurpeloton te kiezen, een methode die in de Verenigde Staten alleen nog in Utah wordt gebruikt – voor..

